Galatasaray'a Trabzonspor engeli

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren goller 3. dakikada Ogenyi Onazi, 25. ve 45+2. dakikalarda Anthony Nwakaeme ve 90+2'de Caleb Ekuban'dan geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı evinde 4-0 mağlup etti. Ogenyi Onazi, Anthony Nwakaeme (2) ve Ekuban'ın ayağından bulduğu gollerle galibiyeti alan Trabzonspor, 4. haftanın sonunda puanını 7'ye yükseltirken sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı kırmızılı ekip 9 puanda kaldı. Öte yandan Galatasaray'da Younes Belhanda, karşılaşmanın 30. dakikası Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü.
TRABZONSPOR 4-0 GALATASARAY (MAÇ SONUCU)
3' Ogenyi Onazi
25' Nwakaeme
45+2' Nwakaeme
90+2' Ekuban