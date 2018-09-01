Galatasaray'a Trabzonspor engeli

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Galatasaray'ı evinde 4-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti.

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren goller 3. dakikada Ogenyi Onazi, 25. ve 45+2. dakikalarda Anthony Nwakaeme ve 90+2'de Caleb Ekuban'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı evinde 4-0 mağlup etti. Ogenyi Onazi, Anthony Nwakaeme (2) ve Ekuban'ın ayağından bulduğu gollerle galibiyeti alan Trabzonspor, 4. haftanın sonunda puanını 7'ye yükseltirken sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı kırmızılı ekip 9 puanda kaldı. Öte yandan Galatasaray'da Younes Belhanda, karşılaşmanın 30. dakikası Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

TRABZONSPOR 4-0 GALATASARAY (MAÇ SONUCU)

3' Ogenyi Onazi

25' Nwakaeme

45+2' Nwakaeme

90+2' Ekuban