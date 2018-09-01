Kadıköy'de gol düellosunu kazanan Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Ayew'in 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Kayserispor, 52. dakikada Mensah'ın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-1 eşitliği yakaladı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, Slimani'nin golüyle 57. dakikada tekrar öne geçti. Kayserispor, 61. dakikada Skrtel'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe karşısında 2-2 beraberliği yakaladı. Kayserispor, Chery'nin golüyle 69. dakikada 3-2 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Kayserispor 3 puanı alan taraf oldu.