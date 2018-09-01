Cenk'li Everton'dan 1 puan

DHA - Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 4'üncü haftasında Huddersfield Town'u konuk etti. Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 34'üncü dakikada Billing'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole cevabı geçikmedi. 36'ncı dakikada Dominic Calvert-Lewin skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Everton, 4'üncü haftada 3'üncü bereberliğini elde etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11'de başlerken 90 dakika sahada kaldı.