Avrupa Cengiz Ünder'i konuşuyor!

Roma'da 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yapan Cengiz Ünder, 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Cengiz Ünder, PSG'nin 180 milyon Euro’luk yıldızı Kylian Mbappe ile zirve yarışı veriyor.

Roma forması ile her hafta yeni bir gole imza atan Cengiz Ünder, 2018 yılında attığı 6 gol ve yaptığı bir asistle, majör liglerin skora en fazla katkı yapan 21 yaş altı oyuncusu durumuna geldi. PSG'den Mbappe (4 gol, 3 asist) ile zirveyi paylaşan genç yetenek, Verona, Benevento, Udinese, Shakhtar Donetsk sonrası Napoli ağlarını da havalandırmayı başardı.

Listenin üçüncü sırasında ise Milan'da 2018 yılında 5 gol, 1 asist yapan 20'lik Cutrone yer aldı. Öte yandan 20 yaşındaki milli futbolcu, yeni yılda sadece 616 dakika süre almasına rağmen 6 gol atıp, 1 asist yaparken, her 88 dakikada bir skora etki etti. Enes Ünal ise 2 gol, 2 asistle bu sürecin en iyi 7. ismi olmayı başardı.



22 Şubat'ta oynanan Shakhtar maçında Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Cengiz, bu gol ile de Türk futbol tarihine geçmişti. 13.5 milyon Euro karşılığında Roma'nın yolunu tutan Cengiz, 20 yaş, 7 ay, 7 günle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Cengiz, Hakan Çalhanoğlu'nun rekorunu 16 günle kırmayı başarmıştı.



DZEKO: CENGİZ'İ VİSCA ANLATTI

Cengiz'in takım arkadaşı Dzeko, genç oyuncu için, "Visca ile birlikte İstanbul'da futbol oynadığını biliyordum. Bana kaliteli olduklarını söylemişlerdi ve bunu da daha ilk günlerde gördük. Umarım Roma'da daha uzun süre oynar" diye konuştu. (Sabah)