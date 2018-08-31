Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’a geldi

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’nin prensipte anlaşmaya vardığı Lille takımının orta saha oyuncusu Yassine Benzia İstanbul’a geldi. Yassine Benzia’nın uçağı, 19:15 sularında İstanbul Atatürk Havalimanına indi.

Fenerbahçe ile sözleşme görüşmeleri yapmak için İstanbul’a gelen 23 yaşındaki Yassine Benzia’nın sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.

Lyon’dan 2015 yılında 1 milyon euro’ya Lille takımına transfer olan Yassine Benzia, Lille forması altında çıktığı 93 maçta 11 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.