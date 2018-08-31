İddialara göre; Beşiktaş, Burak Yılmaz'la sözleşme detaylarını görüşüyor.
31 Ağustos 2018 18:49
'Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaştı'
Beşiktaş, milli futbolcu Burak Yılmaz için Trabzonspor kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Çok Okunanlar
-
Ve Burak Yılmaz Beşiktaş'ta!
-
'Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaştı'
-
Galatasaray'a yerli sol bek
-
Formula 1'de 2019 sezonu takvimi açıklandı
-
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu
-
Fenerbahçe resmen açıkladı!
-
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
-
Antalyaspor başkanı istifa etti!
-
Beşiktaş taraftarına kötü haber!
-
Beşiktaş sonunda 10 numarasını aldı