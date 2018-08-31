31 Ağustos 2018 18:49

'Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaştı'

'Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaştı'
Beşiktaş, milli futbolcu Burak Yılmaz için Trabzonspor kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
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İddialara göre; Beşiktaş, Burak Yılmaz'la sözleşme detaylarını görüşüyor.

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