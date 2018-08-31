Formula 1'de 2019 sezonu takvimi açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonunun takvimi belli oldu.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, bu sezonki gibi 21 etaptan oluşacak 2019 sezonu, 17 Mart 2019'da Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 1 Aralık 2019'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 12 Ekim'de yapacağı toplantının ardından belli olacak.

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

17 Mart: Avustralya Grand Prix

31 Mart: Bahreyn Grand Prix

14 Nisan: Çin Grand Prix

28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

12 Mayıs: İspanya Grand Prix

26 Mayıs: Monaco Grand Prix

9 Haziran: Kanada Grand Prix

23 Haziran: Fransa Grand Prix

30 Haziran: Avusturya Grand Prix

14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

28 Temmuz: Almanya Grand Prix

4 Ağustos: Macaristan Grand Prix

1 Eylül: Belçika Grand Prix

8 Eylül: İtalya Grand Prix

22 Eylül: Singapur Grand Prix

29 Eylül: Rusya Grand Prix

13 Ekim: Japonya Grand Prix

27 Ekim: Meksika Grand Prix

3 Kasım: ABD Grand Prix

17 Kasım: Brezilya Grand Prix

1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix