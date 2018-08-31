Formula 1'de 2019 sezonu takvimi açıklandı

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, bu sezonki gibi 21 etaptan oluşacak 2019 sezonu, 17 Mart 2019'da Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 1 Aralık 2019'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 12 Ekim'de yapacağı toplantının ardından belli olacak.
2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn Grand Prix
14 Nisan: Çin Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
12 Mayıs: İspanya Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada Grand Prix
23 Haziran: Fransa Grand Prix
30 Haziran: Avusturya Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
28 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan Grand Prix
1 Eylül: Belçika Grand Prix
8 Eylül: İtalya Grand Prix
22 Eylül: Singapur Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya Grand Prix
27 Ekim: Meksika Grand Prix
3 Kasım: ABD Grand Prix
17 Kasım: Brezilya Grand Prix
1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix