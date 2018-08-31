Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleşti.
GRUP I (BEŞİKTAŞ)
Beşiktaş
Genk (Belçika)
Malmö (İsveç)
Sarpsborg 08 FF (Norveç)
GRUP D (FENERBAHÇE)
Anderlecht (Belçika)
Fenerbahçe
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Spartak Trnava (Slovakya)
GRUP A
Leverkusen (Almanya)
Ludogorets (Bulgaristan)
Zürich (İsviçre)
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
GRUP B
Salzburg (Avusturya)
Celtic (İskoçya)
Leipzig (Almanya)
Rosenborg (Norveç)
GRUP C
Zenit (Rusya)
København (Danimarka)
Bordeaux (Fransa)
Slavia Praha (Çek Cumhuriyeti)
GRUP E
Arsenal (İngiltere)
Sporting CP (Portekiz)
Qarabağ (Azerbaycan)
Vorskla (Ukrayna)
GRUP F
Olympiacos (Yunanistan)
Milan (İtalya)
Betis (İspanya)
Dudelange (Lüksemburg)
GRUP G
Villarreal (İspanya)
Rapid Wien (Avusturya)
Spartak Moskova (Rusya)
Rangers (İskoçya)
GRUP H
Lazio (İtalya)
Marseille (Fransa)
Frankfurt (Almanya)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
GRUP J
Sevilla (İspanya)
Krasnodar (Rusya)
Standard Liege (Belçika)
Akhisarspor
GRUP K
Dynamo Kyiv (Ukrayna)
Astana (Kazakistan)
Rennes (Fransa)
Jablonec (Çek Cumhuriyeti)
GRUP L
Chelsea (İngiltere)
PAOK (Yunanistan)
BATE (Belarus)
Vidi (Macaristan)
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MAÇ TARİHLERİ
20 Eylül 1. Maçlar
4 Ekim 2. Maçlar
25 Ekim 3. Maçlar
8 Kasım 4. Maçlar
29 Kasım 5. Maçlar
13 Aralık 6. Maçlar