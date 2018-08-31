31 Ağustos 2018 14:55

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu
Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleşti. 

GRUP I (BEŞİKTAŞ)
Beşiktaş

Genk (Belçika)

Malmö (İsveç)

Sarpsborg 08 FF (Norveç)

 GRUP D (FENERBAHÇE)

Anderlecht (Belçika)

Fenerbahçe

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Spartak Trnava (Slovakya)

 

GRUP A

Leverkusen (Almanya)

Ludogorets (Bulgaristan)

Zürich (İsviçre)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

 

GRUP B

Salzburg (Avusturya)

Celtic (İskoçya)

Leipzig (Almanya)

Rosenborg (Norveç)

 

 GRUP C

 Zenit (Rusya)

København (Danimarka)

Bordeaux (Fransa)

Slavia Praha (Çek Cumhuriyeti)

 

 

 GRUP E

 Arsenal (İngiltere)

Sporting CP (Portekiz)

Qarabağ (Azerbaycan)

Vorskla (Ukrayna)

 

 


GRUP F

 Olympiacos (Yunanistan)

Milan (İtalya)

Betis (İspanya)

Dudelange (Lüksemburg)

 

 


GRUP G

Villarreal (İspanya)

Rapid Wien (Avusturya)

Spartak Moskova (Rusya)

 Rangers (İskoçya)

 


GRUP H

Lazio (İtalya)

Marseille (Fransa)

Frankfurt (Almanya)

 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

 


GRUP J

Sevilla (İspanya)

Krasnodar (Rusya)

Standard Liege (Belçika)

Akhisarspor

 

 

 GRUP K

 Dynamo Kyiv (Ukrayna)

Astana (Kazakistan)

Rennes (Fransa)

 Jablonec (Çek Cumhuriyeti)

 

 GRUP L

Chelsea (İngiltere)

PAOK (Yunanistan)

BATE (Belarus)

 Vidi (Macaristan)

 

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MAÇ TARİHLERİ

20 Eylül 1. Maçlar

4 Ekim 2. Maçlar

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8 Kasım 4. Maçlar

29 Kasım 5. Maçlar

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