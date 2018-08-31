Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Ve Adem Ljajic İstanbul'da... Beşiktaş, Adem Ljajic transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Sırp futbolcu ve kulübü Torino ile her konuda anlaştı. 26 yaşındaki Adem Ljajic'in transfer için gerekli evraklar yetişti.



Beşiktaş transfer döneminin son gününde 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Torino forması giyen Boşnak asıllı futbolcu Adem Ljajic'le anlaşma sağladı. Oyuncunun menajeri Meris Dolovac, sosyal medya hesabından İstanbul'a doğru yola çıktıklarını fotoğraflarla duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Adem Ljajic için Torino'ya 1 milyon 250 bin euro kiralama bedeli, Ljajic'e ise 1 yıl için 2 milyon 250 bin euro maaş ödeyecek. Beşiktaş ayrıca zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Adem Ljajic'i sezon sonunda 6 milyon 500 bin euro ödeyerek kadrosuna katacak.

MENAJERİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMIŞTI

Adem Ljajic'in menajeri Meris Dolovic de sabah saatlerinde Sırp futbolcuyla birlikte İstanbul'a geldiklerini belirten fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

ADEM LJAJIC KİMDİR?

Adem Ljajic, futbola ilk olarak 1998’de Josanica takımının alt yapısında başladı. Burada 7 sene kalan futbolcu, 2005 yılında ülkesinin köklü kulübü olan Partizan’ın altyapısına transfer oldu. Adem Ljajic, 2008 yılında gösterdiği performans sebebiyle as takıma yükseldi. Bu sayede profesyonel kariyerine başlayan Sırp futbolcu, 2 sezon boyunca 38 maçta forma giyip 9 gol attı. Partizan formasıyla yıldızını parlatan Adem Ljajic, 2010 yılında 6.8 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya transfer oldu.



Mor menekşelerde 3 sezon boyunca forma terletti ve bu süre içerisinde takımda değişilmez futbolculardan biri oldu. Toplamda 78 maça çıkıp 15 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 2013 yılında 12 milyon Euro karşılığında ligin bir başka güçlü ekibi Roma’ya transfer oldu.

Roma ile ilk sezonunda 30 maça çıkıp 6 gol atan Ljajic, ikinci sezonunda 44 maçta sahne alıp 9 gol attı. 2015-2016 sezonunda ise Inter’e kiralık olarak gönderildi. Ljajic bir sezon sonra ise 9 milyon Euro bedelle Torino'nun yolunu tuttu.

ADEM LJAJIC'İN TORINO KARİYERİ

2016-2017 SEZONU | 33 maç / 10 gol - 9 asist

2017-2018 SEZONU | 27 maç / 6 gol - 10 asist