Antalyaspor başkanı istifa etti!

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Cihan Bulut, 10 Ocak'ta devraldığı başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kayyuma gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulübü, gece gündüz çalışarak bugünlere getirdiklerini anlatan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Huzurluyum, gülerek gidiyorum. Benim kimseyle kavgam yok, olmayacak. Antalyaspor'a zarar verici hiçbir şey yapmadım, yapmayacağım. Buraya kadarmış. Taraftarım bunu istedi. Taraftarımın sesine kulak verdim. Biz görevden kaçmadık, koltuğa yapışmadık. Küfür edenlere, beni Atatürk düşmanı olarak gösterenlere hakkımı helal etmiyorum."



Maliyeti yüksek oyuncuların takımdan gönderilmesi hakkında, "Yollarımızı ayırmasaydık, batacaktık." ifadelerini kullanan Bulut, "Ben de Eto'o gibi bir futbolcuyu transfer etmeyi, taraftarın beni alkışlamasını isterdim. Ancak benden sonra gelecek yönetime fazla yük bırakmamak istedim." değerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş galibiyetinin ardından görevi bırakmanın ayrıca gururunu yaşadığını belirten Bulut, kulüpte yönetim kurulunun toplanıp, olağanüstü genel kurula kadar görevi üstlenecek yeni başkanı seçeceğini kaydetti.