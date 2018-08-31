Beşiktaş taraftarına kötü haber!

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig’in 4’üncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor-Beşiktaş mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar yer alamayacak.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 14.08.2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor Beşiktaş müsabakasını taraftarlarımızın stadyumda izleyemeyeceğine yönelik karar alınmıştır."