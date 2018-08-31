Beşiktaş sonunda 10 numarasını aldı

Siyah beyazlılar Torino'nun Sırp oyuncusu Adem Ljajic'i zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı. 4 yıl üzerinden yapılan sözleşme gereği Adem Ljajic ilk yılını kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirecek. Beşiktaş belli şartların yerine gelme zorunluluğuyla Adem için 6.5 milyon Euro daha ödeyerek bonservisini alacak. Bu şartların Adem'in en az 20 maçta oynaması ve Beşiktaş'ın sıralamada ilk 3 içinde yer alması gibi şartlar olduğu bildirildi.

26 yaşındaki Sırp futbolcu bugün öğleden sonra İstanbul'a gelecek.