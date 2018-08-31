Avrupa Ligi play-off turunda toplu sonuçlar

Avrupa Ligi'nde play-off turu sona erdi. 21 takımın bu turda grup aşamasına katılmaya hak kazandığı organizasyonda toplam 48 takım mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde eleme turları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde ikinci önemli turnuvasının play-off turunda 21 takım rövanş maçlarının ardından gruplara kaldı.

Partizan ile 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşını 3-0 kazanan Beşiktaş’ın yanı sıra Astana, Rangers, AEK Larnaca, Kopenhag, Leipzig, Apollon, Dudelange, Ludogorets, Sarpsborg, Zenit, Karabağ, Malmö, Rosenborg, Genk, Steaua Bükreş, Spartak Trnava, Boreaux, Olympiakos, Celtic ve Sevilla takımları gruplara katılmaya hak kazandı.

Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1, 1-0 (Astana penaltılarda 2-1 üstünlük sağladı)

Ufa (Rusya) – Rangers (İskoçya): 0-1, 1-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) – Trencin (Slovakya): 1-1, 3-0

Kopenhag (Danimarka) – Atalanta (İtalya): 0-0, 0-0 (Kopenhag penaltılarda 4-3 üstünlük sağladı)

Leipzig (Almanya) – Zorya (Ukrayna): 0-0, 3-2

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Basel (İsviçre): 2-3, 1-0

Cluj (Romanya) – Dudelange (Lüksemburg): 0-2, 2-3

Ludogorets (Bulgaristan) – Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 1-0, 4-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail) – Sarpsborg (Norveç): 1-3, 2-1

Molde (Norveç) – Zenit (Rusya): 2-2, 2-1

Karabağ (Azerbaycan) – Sheriff (Moldova): 0-1, 3-0

Midtjylland (Danimarka) – Malmö (İsveç): 2-2, 0-2

Beşiktaş (Türkiye) – Partizan (Sırbistan): 1-1, 3-0

FK Shkendija (Makedonya) – Rosenborg (Norveç): 0-0, 0-2

Brondby (İsveç) – Genk (Belçika): 1-2, 2-4

FC Steaua Bükreş (Romanya) – Rapid Wien (Avusturya): 2-0, 2-1

FC Spartak Trnava (Slovakya) – NK Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1, 1-1 (Trnava penaltılarda 3-1 üstünlük sağladı)

Bordeaux (Fransa) – Gent (Belçika): 1-0, 2-0

Burnley (İngiltere) – Olympiakos (Yunanistan): 1-1, 0-0

Celtic (İskoçya) – FK Sūduva Marijampolė (Litvanya): 3-0, 1-0

Sevilla (İspanya) – SK Sigma Olomouc (Çekya): 3-0, 2-0