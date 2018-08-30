Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Galatarasay'ın rakipleri D grubunda Lokomotif Moskova, Schalke 04 ve Porto oldu.
Grup eşleşmeleri şöyle:
A Grubu Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco
B Grubu Barcelona, Tottenham, PSV
C Grubu Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool
D Grubu Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke
E Grubu Bayern Münih, Benfica, Ajax
F Grubu Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon
G Grubu Real Madrid, Roma, CSKA Moskova
H Grubu Juventus, Manchester United, Valencia
İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de
"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.
Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ise kuranın çekilmesinin ardından birbirlerine bakıp güldüler: