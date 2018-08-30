30 Ağustos 2018 20:02

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-2019 sezonu grup kuraları Monako'da çekildi.
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Galatarasay'ın rakipleri D grubunda Lokomotif Moskova, Schalke 04 ve Porto oldu.

Grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco

B Grubu Barcelona, Tottenham, PSV

C Grubu Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool

D Grubu Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke

E Grubu Bayern Münih, Benfica, Ajax

F Grubu Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon

G Grubu Real Madrid, Roma, CSKA Moskova

H Grubu Juventus, Manchester United, Valencia

İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ise kuranın çekilmesinin ardından birbirlerine bakıp güldüler:

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