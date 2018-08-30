Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi torbalarındada bulunan takımlar şöyle:
1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)
2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya)
3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya)
4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan)
İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de
"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.
Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.