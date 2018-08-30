İşte Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Partizan'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlıların tek hedefi 1-1'lik avantajı kullanıp alacağı galibiyetle adını gruplara yazdırmak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Partizan'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmaya deplasmandaki 1-1'lik skor avantajıyla çıkacak. Geçtiğimiz hafta Sırbistan'da oynanan karşılaşmada 14. dakikada Ricardo Gomes'in golüyle geriye düşen, 1 dakika sonra ise Tolgay Arslan'ın kafa vuruşuyla eşitliği yakalayan Beşiktaş, deplasmanda attığı golle avantaj yakalamıştı. Vodafone Park'ta rakibini konuk edecek olan siyah-beyazlılar, taraftar desteğiyle bu maçı kazanarak turu geçmek istiyor. Saat 21.00’de oynanacak olan mücadelede, Beşiktaş turu geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başaracak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

LASK Linz ile Avusturya’da oynanan karşılaşmanın son dakikasında attığı golle turu getiren ancak golden sonra formasını çıkartarak ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılan Negredo, ilk maçta forma giymeyerek cezasını tamamladı ve bu mücadelede forma giyebilecek. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarılan Tolga Zengin, bu mücadeleye yetiştirilmeye çalışılıyor. Yeni transfer Loris Karius, ismi UEFA’ya bildirilmediği için kadroda yok.

Rakibiyle daha önce 1’i hazırlık maçı olmak üzere 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu mücadelelerde 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakip kaleye 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Adriano, Babel, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Partizan: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, Kosovic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Jankovic, Ricardo

Teknik Direktör: Zoran Mirkovic