Galatasaray'da sıcak gelişme! Ayrılmıyor...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, dün bir süredir takımdan uzak olan Tolga Ciğerci ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Tolga'nın ismi bir süredir sarı-kırmızılıların resmi sitesi "galatasaray.org"daki kadroda yoktu. Bu listeden Tolga Ciğerci'nin silinmesinin ardından diğer isim ise Tarık Çamdal oldu. Bu detay, Tarık'la da yolların ayrılacağı şeklinde yorumlanırken sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi ile Tarık arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Ağustos 2016'da 3 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Galatasaray'la olan sözleşmesini dün karşılıklı olarak fesheden Tolga Ciğerci'nin ardından bir ayrılık daha bekleniyor! Daha önce Abdurrahim Albayrak'ın da açıklama yaptığı Tarık Çamdal'ın fotoğrafı ve ismi, Galatasaray'ın resmi sitesinden silindi.

Bir süredir Galatasaray'dan ayrı çalışan Tolga Ciğerci'nin de adının ayrılık öncesinde bu listede yer almıyor olması, Tarık Çamdal'la da yolların her an ayrılabileceğine işaret olarak görüldü ancak sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı!

TEKLİFİ REDDETTİ!

Galatasaray yönetiminin Tarık Çamdal'a sözleşme fesihi için 600 bin Euro'luk teklif yaptığı kaydedilirken 27 yaşındaki savunmacının bunu reddettiği belirtildi. Tarık'ın yapılan görüşmelerde "Yıllık ücretimden 1 kuruş bile inmem, paramı verirseniz giderim" dediği iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Tarık'ın Galatasaray'da kaldığı kaydedildi.