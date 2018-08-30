Resmen açıkladılar: Fenerbahçe ile anlaştık!

enerbahçe'de transfer gelişmesi yaşanıyor.... Jailson Marques'in Sarı-lacivertliler ile görüşmek için Türkiye'ye geleceği bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gremio futbol yöneticisi Andre Zanotta, "Fenerbahçe ile bir anlaşmaya vardık ve bu gece Türkiye'ye seyahat için Jailson'a izin verdik. Oyuncumuz bu gece İstanbul'a gidiyor. Transfer dönemi Cuma günü kapanacak. İşlemlerin çok hızlı gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe’nin Jailson için Gremio’ya 5 milyon euro’ya yakın bir teklif yaptığı iddia edilirlen, oyuncuya da 4 yıllık sözleşme önerdiği öne sürüldü. Jailson'un bugün TSİ 22.00'de İstanbul'a geleceği ifade edildi. Brezilya basını, Jailson ile 4 yıllık sözleşme imzalancağını bildirildi.

76 MAÇA ÇIKTI

22 yaşındaki Jailson, Gremio altyapısında yetişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Chapecoense'ye kiralık olarak oynadı. Genç futbolcu, 11 Temmuz 2016'da kulübü Gremio ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Kariyeri boyunca 76 karşılaşmada görev yapan Jailson, 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.