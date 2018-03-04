Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e sert tepki

Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Aykut Kocaman, takımın kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel'e tepki gösterdi.

Kocaman, “Kırmızı ve sarı kart cezaları bu sezon bireysel hatalarda olduğu gibi olumsuz anlamda bir sezon. Anlaşılır ve affedilir bir durum değil. Davranışları izledikten sonra anlayabilmek mümkün değil. Özellikle Volkan’ın maç içindeki yaptıklarını anlamak mümkün değil. Alper’in durumunu kabul etmesem de bir ana kadar anlık bir şey olduğunu anlıyorum. Fırat Aydınus’un verdiği tek olumlu karar daha evvel atılmamasını sağlamaktı. Benim futbol hayatım kadar Fenerbahçe’de oynayan birini anlayamıyorum. Anlık refleks olan şeyler için bir şey diyemem. Herkes bunu yapıyor ama kaptan Volkan’ınki anlık bir hataya benzemiyor” ifadelerini kullandı.