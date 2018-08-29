Bursaspor kaptanı Harun Tekin, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere... Bursaspor Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık" ifadelerini kullandı.
29 Ağustos 2018 15:11
Bursaspor, Fenerbahçe ile anlaştı!
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe ile Harun Tekin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
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