29 Ağustos 2018 15:11

Bursaspor, Fenerbahçe ile anlaştı!

Bursaspor, Fenerbahçe ile anlaştı!
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe ile Harun Tekin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
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Bursaspor kaptanı Harun Tekin, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere... Bursaspor Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık" ifadelerini kullandı.

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