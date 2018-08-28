Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bugün yarı final müsabakaları oynandı. 54 kiloda yarı final müsabakasına çıkan Milli boksör Aycan Güldağı, Amerikalı rakibi Iyana Verduzco'ya 4-1 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
-
Milli boksör Aycan Güldağı'dan bronz madalya
-
Fenerbahçe ünlü yıldızın peşinde
-
Borussia Dortmund, Barcelona'dan Alcacer'i kiraladı
-
Çaykur Rizespor, Boldrin'i renklerine kattı
-
İşte dört büyüklerin transfer bilançosu!
-
Beşiktaş'ın gözdesi ilk antrenmanına çıktı
-
Futbol takımında kriz: Antrenmana çıkmadılar
-
İstanbul Büyükşehir voleybolda sezonu açtı
-
Aziz Behich resmen PSV Eindhoven'da
-
Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklara başladı