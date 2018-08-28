28 Ağustos 2018 23:46

Milli boksör Aycan Güldağı'dan bronz madalya

Milli boksör Aycan Güldağı'dan bronz madalya
Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Aycan Güldağı, bronz madalya kazandı
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bugün yarı final müsabakaları oynandı. 54 kiloda yarı final müsabakasına çıkan Milli boksör Aycan Güldağı, Amerikalı rakibi Iyana Verduzco'ya 4-1 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Spor