Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı.
28 Ağustos 2018 20:57
Futbol takımında kriz: Antrenmana çıkmadılar
Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana çıkmadı.
Çok Okunanlar
-
İşte dört büyüklerin transfer bilançosu!
-
Beşiktaş'ın gözdesi ilk antrenmanına çıktı
-
Futbol takımında kriz: Antrenmana çıkmadılar
-
İstanbul Büyükşehir voleybolda sezonu açtı
-
Aziz Behich resmen PSV Eindhoven'da
-
Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklara başladı
-
Galatasaray o transferi KAP'a bildirdi
-
Kutlu Esendemir'in kahaneti tuttu
-
'Şöhretler karması' gösteri maçı yaptı
-
Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü