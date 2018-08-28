28 Ağustos 2018 20:57

Futbol takımında kriz: Antrenmana çıkmadılar

Futbol takımında kriz: Antrenmana çıkmadılar
Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana çıkmadı.
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Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı.

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