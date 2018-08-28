Kutlu Esendemir'in kahaneti tuttu

Gazeteci Kutlu Esendemir, Galatasaray maçından saatler önce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın skorunu doğru tahmin etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde dün Alanyaspor ile karşılaştı. Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 6-0 yenerken, maçtan önce yaşanan bir olay çok konuşuldu.

Gazeteci Kutlu Esendemir, maçtan bir gün önce ve maç akşamının saatler öncesinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın skorunu doğru tahmin etti.

Esendemir, kişisel Twitter hesabından maçtan bir gün önce, "Yarın saat: 21.45 oLsa da, şanLı gaLatasaray’ımızın 6-0’Lık aLanya gaLibiyetini izLesek" diye yazarken, maç günü ise, "Akşam oLsa da, şanLı gaLatasaray’ımızın 6-0’Lık aLanyaspor gaLibiyetini izLesek... aLemin kraLı geLiyor geLiyor geLiyor" diye belirtti.

Esendemir'in sonucu doğru tahmin etmesi, sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcının, Esendemir'in tweetinin altına ilginç ve komik yorumlar bıraktığı görüldü.

İşte Esendemir'in o paylaşımı ve gelen yorumların bir kısmı: