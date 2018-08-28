'Şöhretler karması' gösteri maçı yaptı

Tokat'ta il protokolü takımı, Tümer Metin, Hamit Altıntop, Tuncay Şanlı'nın da aralarında bulunduğu eski futbolculardan oluşan 'şöhretler karması' ile gösteri maçı yaptı.

DHA - İkinci Lig'de mücadele eden ve bu yıl yeniden yapılandırılan Tokatspor'a destek amacı ile düzenlenen karşılaşma Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda saat 17.00'da başladı. 20'şer dakikalık iki devre halinde oynanan ve biletleri 15 liradan satışa sunulan karşılaşmaya Tokatlı sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Bir dönem Süper Lig'de top koşturan Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, Faruk Atalay, Hamit Altıntop, Tümer Metin, Nihat Kahveci gibi isimlerin yer aldığı şöhretler karması sahaya çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı. Tokat İl prtokolü takımında ise Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turfan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ile iş adamları yer aldı. Mücadele 6-6'lık skorla berabere sona erdi.

Tokatspor Başkan Vekili ve Sportif Koordinatör Ahmet Dursun maç öncesi yaptığı açıklamada, "Tokat'ta değişik bir şey yapmak istedik. Sevdiğim arkadaşlarımı, dostlarımı çağırıp, burada Tokat'ın güzel insanlarına Süper Lig'de oynayan ve kendi kariyerleri arasında efsaneler arasına giren arkadaşlarımızı buraya getirerek bu şekilde maç ayarladık. Herkes sevdiği, zamanında tuttuğu takımın yıldız futbolcusunu burada görmüş oldu" dedi.

Tokat'a ilk defa geldiğini söyleyen Hamit Altıntop, "Burada güzel bir organizasyon var. Futbolu genel anlamda renklendirmek istiyoruz. Sahip çıkmak istiyoruz. Güzelleştirmek istiyoruz. Burada ağabeylerimiz bir sorumluluk aldı. Diğer arkadaşlara da örnek olur" şeklinde konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, "Bugün çok heyecanlıyız. Yeşil sahada birazdan, eski milli takım oyuncularımız ile Tokatspor için güzel bir maç icra etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Maç öncesinde taraftarlar ve futbolcular 10 dakika boyunca statta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Okullu okulsuz okuyoruz, yazıyoruz' projesi kapsamında kitap okudu.