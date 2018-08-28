Eski başbakandan Mesut Özil açıklaması

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından gelen eleştiriler için yeteri kadar anlayış gösterilmediğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in siyasi mesaj vermek istemediğini söyleyen Schröder, " Mesut Özil'e yeteri kadar anlayış gösterilmedi." dedi.

Mesut Özil'in babasının işçi, annesinin ise temizlikçi olarak çalıştığını ve "altın koşullarda" yetişmediğini ifade eden Schröder, "Mesut sadece, 'Cumhurbaşkanım, beni dikkate alıyor.' dedi. Bunu söylemesinde ne sorun var? Bu konunun çok fazla abartılmamasını umut ederdim. Bu daha mantıklı olurdu." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirip, kendisine formalarını hediye etmişlerdi.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a sert eleştiriler yapılmış, Mesut Özil , Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan sonra kendisine yönelik "ırkçı ve ayrımcı saldırılar" olduğunu gerekçe göstererek Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu.