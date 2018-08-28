Süper Lig'den 3 takım, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile oynanan mücadelede çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Aynı müsabakada 7 futbolcusu sarı kart gören Antalyaspor'un, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Galatasaray'ın aynı haftada Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca Kasımpaşa futbolcusu Samuel Eduok'un, 3. haftada oynanan Demir Grup Sivasspor maçında talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Denizlispor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.