UEFA'dan Şenol Güneş'e davet

DHA - UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa'nın önde gelen teknik direktörleri 4 Eylül'de İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak toplantıda bir araya gelecek. Toplantıda UEFA yetkilileriyle teknik adamların fikir alış-verişinde bulunacağı belirtildi.

Toplantıya davet edilen teknik adamların listesi şöyle;

Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (SSC Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United FC), Sergio Conceiçao (FC Porto), Unai Emery (Arsenal FC), Paulo Fonseca (FC Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olimpik Marsilya) Şenol Güneş (BEŞİKTAŞ), Julen Lopetegui (Real Madrid CF), Jose Mourinho (Manchester United FC), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger.