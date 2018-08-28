İlkay Gündoğan'dan psikolojik destek itirafı

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, Almanya'nın Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf sonrası Almanya'da yaşanan tartışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.

Milli takımı bırakmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan İlkay, "Ayrılma düşüncem yoktu ama fotoğraf olayından sonra her şeyin eskisi gibi olup olmayacağı kuşkusu vardı. Çok sayıda kişi saldırdığında, taraftarlarca ıslıklandığında ve Alman siyasetçiler tarafından hakarete uğradığında bunları düşünürsün. Fakat ben kaçmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Alman taraftarların Leverkusen’de oynanan maçta kendisini ıslıklamasını hayatının sonuna kadar unutmayacağını belirten İlkay, "Maçtan sonra soyunma odasında nefes almak için kendimi tuvalete kilitlemek zorunda kaldım. Kızgındım, hayal kırıklığı yaşadım ve üzgündüm. Ama ben hayatta zor günleri aşmak gerektiğini biliyorum" diye konuştu.

27 yaşındaki futbolcu, psikolojik yardım alıp almadığı şeklindeki soruya, "Milli takımın psikoloğuyla kısa bir görüşmem oldu. Bana ne verebileceğini görmek istedim. Ancak bana kimsenin yardım edebileceğine inanmıyorum" yanıtını verdi.

Kafasındaki düğümün çözüleceği bir anın geleceğine inandığını belirten orta saha oyuncusu, "Bu, milli takımda bir gol olabilir veya özel bir galibiyet. O anı henüz yaşamadım ama gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Mesut Alman futbolu için çok şey yaptı"

Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına üzüldüğünü ifade eden İlkay, "Mesut, Alman futbolu için çok şey yaptı. Takım için bir kayıp. Mesut benim için de çok şey yaptı. Almanya için oynamamın bir sebebi de o. Mesut yolumu açtı" şeklinde konuştu.

İlkay, Mesut'un ırkçılık konusunda haklı olup olmadığına ilişkin, bir Alman siyasetçinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı örnek göstererek "Siz söyleyin. Bir politikacının Facebook’a bunu yazması ırkçılık değil mi? Bunu ırkçılık olarak nitelemek lazım" yorumunu yaptı.

Almanya'da hayatı boyunca hep iyi deneyimler yaşadığını ve ülkedeki herkesin ırkçı olmadığının söylenmesi de gerektiğini dile getiren İlkay, "Bunu açıkça söylemek isterim. Ancak ortaya çıkan fotoğrafı siyasi amaçlar için kullanan insanlar oldu. Bu bağlamda da kısmen ırkçılık sınırı aşıldı" şeklinde görüş belirtti.

İlkay, Almanya Milli Takımı'nda kariyerini sürdürmek istediğini belirterek, “Çağrılırsam devam etmemek için sebep görmüyorum" açıklamasında bulundu.

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın Almanya için büyük başarısızlık olduğunu ifade eden İlkay, “Benim için önemli olan, bunu sadece telafi etmek değil. Ben hala Almanya için sahaya çıkmaktan gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ne olmuştu?

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirip, kendisine formalarını hediye etmişlerdi. Bu fotoğrafın ardından Özil ve Gündoğan milli formasını giydikleri Almanya'da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.