Şenol Güneş'e şok protesto

Güneş: "Bunlar ya Fenerbahçeli ya da biri parayla gönderdi buraya"

Spor Süper Lig’de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi. Siyah-beyazlıları havaalanında karşılamaya gelen bazı Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Şenol Güneş'e otobüse bindiği sırada tepki gösterdi ve "Trabzon'u sattın" dedi. Bunun üzerine sinirlenerek otobüsten inen Güneş, “Bunlar ne Beşiktaşlı ne de Trabzonsporlu. Burada olay da olabilirdi. Bunlar ya Fenerbahçeli ya da biri parayla gönderdi buraya. Polisin görevi budur. Trabzonsporlu bunu yapmaz. Trabzonsporlu satmaz” dedi.

Trabzon Havalimanı'na saat 16.15 sıralarında gelen Beşiktaş'ı karşılayan bir grup siyah-beyazlı taraftar, takım lehine tezahüratlarda bulundu. Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden çıkan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e havalimanında bekleyen Trabzonsporlu 4-5 kişilik taraftar grubu tepki gösterdi. Otobüse bindiği sırada gruptan ‘Trabzon’u sattın’ şeklinde bağrıldığını duyan Güneş, kendisine bağıran kişinin yanına gelmesini istedi. Yaşadıkları karşısında otobüsün ön kapısına kadar gelen Güneş, gruba yönelerek ‘Ben Trabzonspor’u asla satmadım. Neyi satmışım. Siz satmanın ne olduğu biliyor musunuz’ dedi.

Grupta yer alan bir kişinin elini havaya sallayarak ‘İlk şampiyonluğunu orada yaşadın. En sevdiğin renk siyah-beyaz’ şeklinde bağırması üzerine otobüsten inen teknik direktör Şenol Güneş, bu kez polislere dönerek ‘Bu kişileri buraya neden sokuyorsunuz. Bu sizin ayıbınız. Araştırın bunları, bunlar ne Beşiktaşlı ne de Trabzonsporlu. Burada olay da olabilirdi. Bunlar ya Fenerbahçeli ya da biri parayla gönderdi buraya. Polisin görevi budur. Trabzonsporlu bunu yapmaz. Trabzonsporlu satmaz. Onlar satılandır” dedi.

Yaşananların ardından Şenol Güneş’in bindiği otobüs konaklayacağı otele hareket etti. Güneş aleyhinde bağıran 5 kişilik taraftar da otobüs havalimanından ayrılana kadar tedbir amaçlı polis çemberi içinde tutuldu.