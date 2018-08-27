Ligin kralı Aslan! Tarihi fark...

Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma yüksek tempoda başlarken Galatasaray, 36. dakikada Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarı ise adeta tek kale oynayan sarı kırmızılar adeta gol oldu yağdı...

49. dakikada Sinan Gümüş, 53'te Eren Derdiyok, 56 ve 84'te Emre Akbaba, 82. dakikada ise Onyekuru meşin yuvarlağı rakip kaleye göndere isimler oldu. Öte yandan 69'da Galatasaray lehine penaltı veren Halil Umut Meler, VAR'a bakıp penaltıyı iptal etti. Karşılaşma 6-0 sona ererken Galatasaray 3'te 3'le puanını 9 yaptı. Alanyaspor ise henüz ligde puanla tanışamadı.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando (Dk. 86 Ozan), Emre, Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Yunus), Sinan (Dk. 73 Muğdat), Eren

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Taha, Efecan (Dk. 72 Augusto), Villafanez, Djalma (Dk. 59 Hasan), Bobo (Dk. 46 Mbilla)

GOLLER: Dk. 37 Fernando, Dk. 49 Sinan, Dk. 53 Eren, Dk. 56 - Dk. 84 Emre, Dk. 82 Onyekuru (Galatasaray)

SARI KART: Barış (Aytemiz Alanyaspor)