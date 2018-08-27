Medipol Başakşehir evinde galip

Spor Toto Süper Lig’in 3’üncü haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Visca, 70’inci dakikada Bajic ve 90’ıncı dakikada Da Costa kaydederken, konuk Akhisarspor’un karşılaşmadaki tek golü Manuel Da Costa’dan geldi.

9’uncu dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kısa paslarla rakip sahada etkili olmaya çalışan ev sahibi ekipte ceza sahası çizgisinde topla buluşan Visca’nın şutunda top ağlarla buluştu.

28’inci dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında Güray Vural topu ceza sahasına ortaladı. Elvis Manu yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 1- 1.

62’nci dakikada Medipol Başakşehir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına yakın noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Visca’nın şutu direkten dışarı gitti.

70’inci dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında, Uğur Uçar’ın ortasında Visca kafayla arkaya aşırdı. Topu kontrol eden Bajic’in dönerek yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-1.

90’ıncı dakikada İrfan Can’ın kullandığı köşe vuruşunda Manuel Da Costa’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahasında Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, puanını 6’ya yükseltti. Akhisarspor ise 1 puanda kaldı.