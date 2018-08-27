27 Ağustos 2018 20:22

Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Anthony Modeste'nin transferi Galatasaray ve Tianjin Quanjian arasında çıkan pürüzler nedeniyle olumsuz sonuçlandı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

DHA'nın haberine göre; Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Anthony Modeste'nin transferi Galatasaray ve Tianjin Quanjian arasında çıkan pürüzler nedeniyle olumsuz sonuçlandı.

Çok Okunanlar

Spor