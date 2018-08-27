Buffon: 5 yıl öncesinden...

Bu sezon PSG formasıyla çıktığı 3 resmi maçta sadece 1 gol yiyen 40 yaşındaki kaleci, kendisini 5 yıl öncesinden daha iyi hissettiğini söyledi.

France Football'a verdiği demeçte Buffon şunları söyledi:

"PSG'ye transferimin nasıl sonuçlanacağı hakkında endişelerim vardı. İtalya'da 40 yıl yaşadıktan sonra, başka bir ülkede başka bir takımın oyuncularının beni nasıl karşılayacağını bilmiyordum. Değişmeyi her zaman reddediyoruz, çünkü değişim korkutucudur. Ancak ben rekabeti ve ilerlemeyi seven birisiyim. Zorluklara karşı gelmeye çalışıyorum"

"5 yıl önce 35 yaşımdaydım. Kimilerine göre bu imkansız ama şu anda kendimi o dönemden daha iyi durumda hissediyorum. Çalışma yöntemlerimi değiştirdim, belki de bu yüzdendir"

"Takımımızdaki diğer kaleciler Kevin Trapp ve Alphonse Areola'yı da çok iyi buluyorum, iyi bir ilişkiye sahibiz. Karşılıklı saygı ve verilen değer önemlidir. PSG, her sezon yaklaşık 60 maç oynuyor ve her maç aynı kalecinin oynaması mantıklı değil"