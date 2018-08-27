La Liga'da utanç verici görüntü!

Barcelona futbolcuları zeminin haline tepki gösterirken La Liga yönetimi de özellikle Gerard Pique'nin maç sonu demeçlerinin ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Gerard Pique, "Maçların böyle sahalarda oynanması utanç verici. La Liga’yı ABD’ye satmaya çalışıyoruz ama önce burada ne olduğu konusunda endişelenmeliyiz" dedi.

La Liga da Jose Zorrilla Stadı'nın zemininin minimum gereksinimleri karşılamadığı gerekçesiyle konuyla ilgili olarak disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Ayrıca Valladolid Başkanı Carlos Suarez de üzgün olduklarını belirtirken, zeminin bu hale geleceğini tahmin etmediklerini söyledi ve ceza almalarının haklı bir karar olacağını ifade etti. Ayrıca VAVEL.com'da görev yapan gazeteci Mootaz Chehade, Twitter hesabından zeminin maçtan iki gün önceki halini paylaştı. Barcelona karşılaşmayı 57'de Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 kazandı.