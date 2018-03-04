Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzon'da flaş gelişme

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı'nın karşılaşmaya 11'de başlaması beklenirken Olcay Şahan ise yedek kulübesinde yer alacak.

Ligde yarın Beşiktaş’la karşılaşacak Trabzon’da teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularıyla mini bir toplantı yaptı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre, rakiplerinin Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu herkesin bildiğini ancak Beşiktaş dahil yenilmeyecek hiçbir ekibin olmadığını söyleyen Çalımbay, “Rakibimizin çıkış noktalarını kilitlememiz gerekiyor, sürekli pres halinde olmalıyız. Alan daraltmalıyız ve bol bol kaleye şut çekmeliyiz. Maçta gerginlik istemiyorum, sakin olalım. Hakemlerle gereksiz diyaloglara girmememiz halinde Beşiktaş’ı yeneriz” ifadelerini kullandı.