Galatasaray'ın eski yıldızı intihar etti iddiası!

İngiliz basınına yansıyan haberde, Eboue'nin kız kardeşinin evinde kendini astığı ve polislerin Eboue'yi tavana asılı bir şekilde buldukları belirtildi.

İngiliz basınında 24hrc News adlı internet sitesinde Emmanuel Eboue'nin intihar ederek hayatını kaybettiği iddia edildi. Eboue'nin psikolojik sorunlar yaşadığı ve kız kardeşinin Londra'daki evinde kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Polislerin eve girdiklerinde Eboue'yi tavana asılı bir şekilde buldukları öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınından Daily Mirror'a konuşan Eboue, "İntiharın eşiğine geldim. Tanrıdan yardım diliyorum bu düşüncelerden beni alıkoyması için. Türkiye'de 8 milyon Euro kazandım ancak bunun tamamını eve gönderdim. Ekonomik olarak zor durumdayım. Eski çalıştığım kulüpler bana iş verirse geri çevirmem. Öyle bir tekliflere de gerek yok. Örneğin gençlere yardım edebilirim. Evde olduğum zamanlar çok korkuyorum. Polisler her an kapıma gelebilir. Yaşadıklarım adil değil. Umarım Tanrı bana yardımcı olur. Bu düşüncelerimi ancak o şekilde atabilirim. Bu nedenle sonuna kadar savaşacağım'' ifadelerini kullanmıştı.