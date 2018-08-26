Ünlü Formula 1 pilotu ölümden döndü!

Kariyerinde iki kez Formula 1 dünya şampiyonluğu yaşayan McLaren pilotu Fernando Alonso, 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 13. yarışı olan Belçika'da izleyenleri korkutan bir kazaya karıştı.

Fernando Alonso, ilk turun ilk virajında Renault pilotu Nico Hulkenberg'in arkadan çarpması sonucu aracının kontrolünü kaybetti.

Aracı kontrolsüz bir şekilde öne fırlayan Fernando Alonso, Sauber pilotu Charles Leclerc'in üzerinden uçtu.

Pilotlar yürekleri ağızlara getiren kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldular.

Arabası paramparça olan Fernando Alonso, kazanın ardından yarış dışı kaldı.

Kazadan sonra devam eden yarışta Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.