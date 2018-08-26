Muslera çıldırdı: Ahlak dışı, çirkin...

GS TV'nin eski genel yayın yönetmeni ve TSYD yöneticisi Bahri Havadır, TRT Spor'da katıldığı bir programda gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atmıştı.

Bahadır, Sarı Kırmızılı ekiple yollarını ayıran Bafetimbi Gomis'in takım yemeğinde Fernando Muslera'yla kavga ettiğini dile getirmişti.

Muslera'nın bu iddiaya yanıtı ise oldukça sert oldu. Resmi Instagram hesabından bir hikaye yayımlayan Uruguaylı file bekçisi zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İşte başarılı kalecinin Bahadır'a verdiği yanıt:

"Dün bir TV kanalında yapılan programda Bahri Havadır adlı Galatasaray eski çalışanı kişi, ismimi kullanarak gerçek ve ahlak dışı ve çirkin bir iddiada bulunmuştır. Bu kişinin ağzından çıkan tek bir kelimenin doğru olmadığını onun adına utanarak ben söylüyorum."