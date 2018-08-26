O yasa çıkmasaydı Karius gelemeyecekti

Vatan gazetesi yazarı Mert Nayır “Karius’lar Ayew’ler Torba Kanun’la geldi”başlıklı yazısında, Türk futbol takımlarındaki transferlerin başka bir boyutuna mercek tuttu.

Nayır, “Spor kulüplerinin SGK’ya milyonlarca lira prim borcu varken transfer yapabilmeleri için gerekli ‘Borcu yoktur’ yazısını almaları 7143 sayılı Torba Kanun sayesinde oldu. Yapılandırma süresi 1 ay uzatılınca, kulüpler peşinat yatırmadan oyuncu getirebildi” dedi.

KULÜPLERE KESİLEN CEZALAR

Mert Nayır yazısını şöyle sürdürdü:

“Türk futbol ekonomisi 2.3 milyar TL… Yani futbol, bizim ülkede en çok ilgili gösterilen ve paranın en çok harcandığı spor dalı. Haliyle paranın fazla olduğu yerde hatalı uygulamalar da boy gösteriyor. 2008 öncesine kadar milyon dolarlar kazanan sporcuların sigorta primlerinin asgari ücretten ödendiğini, ünlü teknik adamların maaşlarının asgari ücret üzerinden gösterildiğini hatırlarsınız.

Sadece sigorta primleri asgari ücretten gösterildiği için 4 büyük kulübümüzle davalık olan onlarca sporcumuz mevcut. Davaları sonuçlanan sporcuların geriye dönük sigorta primleri pek fazla maliyet oluşturmuyor olsa da kesilen idari para cezaları spor kulüplerini bir hayli zorluyor. Bu denli yüksek tutarlı cezaların sebebi spor kulüplerinin sigorta primlerinden mi kısması?

Elbette hayır, tamamen bilgisiz yönetim sonucu futbol kulüpleri zor durumda bırakıldı.”

4 BÜYÜKLERİN PRİM BORÇLAR

Mert Nayır yazısında, 4 büyük kulübün borçlarına da değinerek şunları yazdı:

“Türk futbolunda ‘Dört büyükler’ olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un toplam borcu 10 milyar liraya yaklaştı. Dört büyükler arasında en fazla borç Fenerbahçe’de. Toplam 10 milyar liraya yaklaşan borçlarda sarı-lacivertli kulübün payı 3.5 milyar lira durumunda. Fenerbahçe’yi 2.8 milyar lira ile Galatasaray izlerken, Beşiktaş’ın borcu 2.1 milyar lira civarında. Trabzonspor Kulübünün borcu da 1.1 milyar lirayı buluyor.

Geçtiğimiz yıllardan bu yana ödenmemiş prim borçları, idari para cezaları, kaybedilen mahkeme sonucu çıkarılan prim tahakkuklarını topladığımız zaman kulüplerimizin üzerinde milyonlarca lira sigorta prim borcu bulunmakta. Sadece 4 büyük kulübümüzde en çok sigorta prim borcu bulunandan en aza doğru 8 milyon TL’lik borç yükü ile Trabzonspor ilk sırada, daha sonrasında 6.5 milyon borç ile Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş kulübüne ait borç tutarı yaklaşık 4 milyon TL ve son olarak

1 milyonluk borç tutarıyla 4’üncü sırada Galatasaray yer alıyor. Vergi tarafına hiç girmiyorum bile. 4 büyük kulüpten her birinin vergi borcu yüzlerce milyon TL…”

27 AĞUSTOS’A KADAR SÜRELERİ VAR

Mert Nayır yazısının sonunda “Kulüplerin hiç peşinatsız transfer yapabilmeleri için 27 Ağustos’a kadar süreleri var” dedikten sonra şunları kaydetti:

“TFF ve UEFA kararlarına göre transfer yapacak olan kulüpler öncelikle TFF’ye ‘Borcu Yoktur Belgesi’ sunmak zorunda. Bu borç durumunu gösterir belgeler SGK, Vergi Daireleri ve futbolculardan alınıyor. Birçok futbolcunun alacağı olmasına rağmen kulüp transfer yapsın diye ‘Hiçbir alacağım yoktur’ şeklinde yazı veriyor (Genelde sadece Türk futbolculardan alınır, yabancılar kolay kolay vermez). Daha sonra SGK ve Vergi Dairelerinden borcu yoktur belgeleri istenilir. Peki milyon TL’lik borçlarla nasıl borcu yoktur yazısı alabiliyorlar?

Halen yürürlükte olan 7143 sayılı Torba Kanun gereği hiçbir peşinat ödemeden borçlarını yapılandıran kulüplere bu yazı kolayca verildi.

7143 sayılı kanunun kapsamadığı dönemlerde borcun yüzde 10’u kadar peşinat ve banka teminat mektubu ile 6183 sayılı kanun kapsamında yine bu yazı alınabiliyordu. Ancak o dönemde yapılandırmaya girmek için en az yüzde 10 peşinat yatırmak gerekiyordu. Peşinat olmadan yapılandırmanın önünü açan 7143 sayılı torba kanun eurodaki artış yüzünden kabus gören kulüplerin imdadına yetişti. Hele hele yapılandırmanın neredeyse tam da transfer sezonunun sonuna denk gelen süre boyunca uzatılması kulüplere adeta piyango oldu. Yapılandırmada son gün 27 Ağustos, transfer döneminde son tarih 31 Ağustos!

Kulüplerin hiç peşinatsız transfer yapabilmeleri için 27 Ağustos’a kadar süreleri var. Kalan

4 gün için de ‘Borcu yoktur’ yazısını almak biraz daha maliyetli ve zor görünüyor.”