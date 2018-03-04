Fransız basını Gomis'in rekorunu yazdı

Gazete, Fransız golcünün performansından övgüyle bahsettiği yazısında, "Gomis, attığı goller ile Galatasaray tarihine adını yazdırdı. Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'u 7 - 0 yendiği maçın ilk yarısında 4 gol atan Gomis, takımının bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Ligdeki gol sayısını 24'e çıkaran Gomis, takımına şampiyonluk yolunda büyük fayda sağlıyor" yorumunu yaptı.