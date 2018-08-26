Fikret Orman: İnşallah Euro düşer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer süreci ve taraftarların merak ettiği konular hakkında Beyaz TV’ye açıklamalarda bulundu. Orman, Beyaz TV’den Sercan Dikme ve Ertan Süzgün’e konuştu.

"Geçen sezon Euro 4 seviyelerindeydi. Bugün 7 civarında 8’i de gördü. İnşallah aşağı düşer. Gelirlerimizin hemen hemen hepsi türk parası. Demek ki giderlerimiz artmış. Zor bir süreç. Bizim için değil diğer takımlarımız için de zor. UEFA ile anlaşmamız bitti demek rötadan çıkacağımız anlamına gelmiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz."

'Bizi yeni kaleci almaya Tolga zorladı'

"Tolga, kabiliyetli bir kaleci. Üstün fiziksel özellikleri var ama duygusal. Bu yüzden de bir pozisyonda hata olduğu zaman oraya takılıyor. Sonra da kendinle kavga ediyor. İlk şampiyonluğumuzda da kalede Tolga vardı. Ben ona her zaman güvendiğimi söyledim. Ama şu da bir gerçek ki gel gitlerle beraber bizi transfere zorluyor."

"Bizim işimiz daha çok Avrupalılarla. Beşiktaş vitrin kulübü. Oyuncular bizden Avrupa’ya gidiyor. Bizden Araplara gidiş zor."

'Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum'

"Ama Türkiye’de böyle transferlerin olmasını takdirle karşılıyorum. Fenerbahçe, Giuliano ve Josef’i iyi fiyata sattı. Tebrik ediyorum.

Şenol Güneş'le aralarında sorun var mı?

“Divan Kurulu’ndaki ruh halim farklıydı. Şenol hocayla iyi bir iletişimimiz var. Arada fikir ayrılıkları olabilir. Yanlış anlaşılmalar da olabilir. Şenol hocayla geçen beraberdik, bayramlaştık. Bir sıkıntımız yok. Ama hocanın geldiği günden beri hep problem var deniliyor. 2.5 senedir hocamızla devam ediyoruz. İyi ilişkimiz olmasa sanırım edemezdik. Yazılıp çizilenlere çok bakmıyorum."



'Stratejiler bir anda değişebilir'

Fenerbahçe'yi tebrik ederim “İnşallah Şenol hocayla devam ederiz. Futbolda yarınla alakalı konuşmak kolay ama yapması zordur. Onun için büyük laflar konuşmamak lazım. Çünkü stratejiler bir anda değişebilir. Ama biz genel olarak istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz."



'Beşiktaş'ın maaşlı elemanı değilim'



çalışmıyorum. Beşiktaş’ın maaşlı elemanı değilim. Kulübün başkanıyım. Zaman ve para harcıyorum. Beşiktaş’ı yönetmek demek kendi hayatımı, ailemi, çocuklarımı yapmamam manasına gelmez. Ben kadar bir kulübe zaman ayıran bir başkan çok azdır. Süleyman abi de benim kadar çalışırdı. Hayatımı kim ne diyecek diye yaşamıyorum. Ben kimsenin babasının parasıyla bir yere gitmiyorum. 50 yaşındayım. Kimseye hesap verecek değilim. Beğenmeyenler varsa aday olup kazanırlar.”

Avrupa'da kupa istiyor



Fenerbahçe'yi tebrik ederim “Avrupa Kupası’nda kupa kaldırma hayalim var. Kadromuz yeterli mi? Biraz takviye yapacağız tabi. Geçen sezon Avrupa’da çok iyi işler yaptık. Mesele kenetlenebilmek. Çok çalışmalıyız.”

"Abdurrahman bey benden Mustafa'yı istedi'



“4 büyüklerin kendi arasında transfer yapma durumuna pozitifim. Hatta Abdurrahim benden Mustafa’yı sordu. İlgileniyoruz dedi. Ben de yardımcı olalım dedim. Mustafa’yı çok seviyorum ama oynamıyor. Oynaması lazım. Kendi için de oynaması lazım. Beşiktaş’ta oynamıyorsa gitsin başka yerde oynasın. Fenerbahçe’de de Trabzonspor’da da oynayabilir. Zamanında biz Galatasaray’a Cenk’i verdik. İstiyoruz dediler hay hay dedim. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok."



"Barış ortamı var, biz bozmayız"

“Başkanların başka camia için çıkıp konuşması doğru değil. Bu taraftarlara oynamak. Kendi çıkarları için camiları birbirinize düşman edeceksiniz. Yapanlar oldu mu oldu. Türk sporunda nasıl anılacaklarını zamanla göreceğiz. Şuanda böyle bir ortam yok. Sahada oynayan yöneticiler değil futbolcular. Şuan barış ortamı var. Umarım bu ortam bozulmaz. En azından biz bozmayız.”