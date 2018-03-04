Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in bonservisinin ilk taksidini ödediği ve geri kalan taksitleri henüz PAOK'un hesabına yatırmadığı belirtildi. Sarı kırmızılı kulübün eğer 9 Mart'a kadar PAOK'a olan borcunu ödememesi durumunda Yunan kulübünün FIFA'ya gideceği ve bu nedenle Galatasaray hakkında bazı yaptırımlar uygulacağı, kulübün ceza alabileceği öne sürüldü.
4 Mart 2018 11:02
Yıldız oyuncu Galatasaray'ın başını ağrıtacak!
Bu sezon sarı kırmızılı forma ile olağanüstü işlere imza atan ve İngiliz kulüplerinin radarına giren Garry Rodrigues için Yunan basınında önemli bir iddia ortaya atıldı.
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