Yıldız oyuncu Galatasaray'ın başını ağrıtacak!

Bu sezon sarı kırmızılı forma ile olağanüstü işlere imza atan ve İngiliz kulüplerinin radarına giren Garry Rodrigues için Yunan basınında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in bonservisinin ilk taksidini ödediği ve geri kalan taksitleri henüz PAOK'un hesabına yatırmadığı belirtildi. Sarı kırmızılı kulübün eğer 9 Mart'a kadar PAOK'a olan borcunu ödememesi durumunda Yunan kulübünün FIFA'ya gideceği ve bu nedenle Galatasaray hakkında bazı yaptırımlar uygulacağı, kulübün ceza alabileceği öne sürüldü.