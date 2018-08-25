Fenerbahçe, Diego Reyes'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Diego Reyes transferini açıkladı. Fenerbahçe, Meksikalı stoper Diego Reyes ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Fenerbahçe, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Reyes için transfer ücreti ödemeyecek.

DIEGO REYES KİMDİR?

Son olarak Porto forması giyen Meksikalı oyuncu Stoper mevkisinde forma giyiyor. 25 yaşındaki sağ ayaklı stoper Espanyol ve Real Sociedad takımlarında da forma giydi. Meksika uyruklu Diego Reyes'in güncel bonsevis bedeli 5 milyon Euro...