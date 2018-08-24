Gomis'ten Galatasaray'a veda ziyareti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra dar alan oyunlarında pas destek çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Ryan Donk’un tedavisine devam edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaştı. Antrenmanın ardından saha içinde bir konuşma yapan Fransız oyuncu, eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 18.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.