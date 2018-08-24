Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul’a geliyor

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius’un yarın İstanbul’a geleceği açıklandı.
Siyah beyazlı kulüp resmi Twitter hesabının banner fotoğrafına başarılı kalecinin fotoğrafını koyarak transferi duyurdu.
1.90 boyundaki başarılı kaleci, Stuttgart altyapısında yetiştikten sonra 2009 yılında Manchester City’nin yedek takımına transfer oldu. Ardından Mainz’da kiralık olarak forma giyen Karius, 2012 yılında bonservisiyle Alman ekibinin yolunu tuttu.
4 yıl Almanya’da oynayan Karius, 2016 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool’un yolunu tutarken geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerin ardından gözden düşmüştü.
Liverpool’un Roma’dan Allison Becker’i transfer etmesinin ardından kadroda düşünülmeyen Karius’un İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek