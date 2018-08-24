Fenerbahçe'den Nuri Şahin hamlesi

Son günleri hareketli geçiren ve kasasına yaklaşık 25 milyon Euro gelir sokan Fenerbahçe, Josef de Souza'nın satışının ardından orta saha arayışlarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren milli futbolcu Nuri Şahin oldu!

Nuri Şahin'in hayali gerçek oldu

UEFA'yla gerçekleştirilen finansal fair play (FFP) anlaşması sebebiyle bu sezon transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, kasasına giren Arap sermayesiyle rahatladı. Son olarak Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli'ye satan sarı-lacivertliler, oyuncudan elde ettiği gelirle transferde elini güçlendirdi ve transfer girişimlerini hızlandırdı. Meksikalı stoper Diego Reyes'le anlaşma sağlayan ve savunmacıyı Türkiye'ye getirecek olan sarı-lacivertliler, Josef de Souza'nın satışının ardından ise rotayı orta saha transferine çevirdi.

KALABALIK KADRONUN KURBANI OLDU

BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilere Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin önerildi. Kadrosunda 10 orta saha oyuncusu olduğu için Nuri'yi elden çıkarmayı düşünen Alman ekibi, milli futbolcumuya istersen takımdan ayrılabilirsin mesajı verdi.

Sarı-siyahlı ekibin kiralık yerine bonservisi ile göndermek istediği ve menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerilen Nuri Şahin ile ilgili son kararı ise sarı lacivertlilerin teknik patronu Phillip Cocu verecek.