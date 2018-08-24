Fikret Orman: Karius ile ilgili şu anda bitmiş bir şey yok

Fikret Orman, "Karius ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olur. Şu anda bitmiş bir şey yok" dedi.

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, kongre üyeleri, Boks ve Atletizm takımlarının sporcuları katıldı.

Herkese iyi bayramlar dileklerini sunan Fikret Orman, "Seneye de iyi günlerde buluşmayı Allah nasip etsin. Camiamıza bu zamana kadar hizmet etmiş büyüklerimizin de Allah mekanlarını cennet etsin" diye konuştu. Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

FİKRET ORMAN: "KARİUS İLE İLGİLİ ŞU ANDA BİTMİŞ BİR ŞEY YOK"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bayramlaşma merasiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adı Beşiktaş ile anılan Liverpool'un Alman file bekçisi ile ilgili konuşan Orman, "Karius ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olur. Şu anda bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"MARİO GOMEZ GÜNDEMİMİZDE OLMADI"

Başkan Orman, Meksikalı Marco Fabian ve Mario Gomez'in transfer durumuyla ilgili ise, "İmza atılmadan bunları konuşmak doğru değil. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alacağız, uymazsa almayacağız. Mario Gomez, gündemimizde olmadı, hiçbir zaman da konuşmadık" şeklinde konuştu.