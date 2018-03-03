'Dört takım şampiyonluğu sezon sonuna kadar kovalayacak'

Şampiyonluk yarışının sezon sonuna kadar süreceğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularından memnun olduğunu dile getirdi.

İşte Terim'in açıklamaları:

Sezon sonuna kadar 4 takım kovalayacak. Her hafta daha entresan hale gelebilir. Bu ciddiyeti ve anlayışı sürecek. Nefes nefese kadar mücedele devam edecek. İleri günlerde lazım olursa formasyonda değişikliğe gideriz. Açıkcası mantıklı bulmuyorum deplasman çekincesi tabirini. Bugün Galatasaray Şampiyonlar Liginde, UEFA'da dünyanın her yerinde kazanmış bir takım. Dışarda büyük maçlar oynadık.

Bu Çekinceyi bitirmemiz lazım. Haliç konuşmamda 13 madde belirtmiştim. İki beki kazanmak istiyorum. Tebrik ediyorum. Bireysel performanslar yerine nerde ve nasıl olduğuna bakmadan ciddi ve disiplinli olmamız gerekiyor. Benim için bu önemliydi. Gomis'i tebrik ediyorum. 18 içinde çok etkili olduğunu daha önce de söylemiştim. Kasımpaşa'daki olaydan sonra da doğru hareket ettiğimiz inancındayım.