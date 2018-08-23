Kartal Sırbistan'da avantajı kaptı!

Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen siyah beyazlılar 30 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için mücadele verdiği son aşamada Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Play Off ilk maçında zorlu Belgrad deplasmanına çıkan siyah beyazlılar 14.dakikada Ricardo’nun attığı golle 1-0 geriye düştü. Şoku çabuk atlatan Şenol Güneş’in öğrencileri 1 dakika sonra Quaresma’nın şık ortasında Tolgay Arslan’ın kafa golüyle beraberliği yakaladı.

Deplasmanda gol bulmanın avantajını kullanmak isteyen Beşiktaş, kalan dakikalarda maçı rölantiye aldı. Partizan’a karşı avantajı kaybetmek istemeyen Kartal, maçın son düdüğüne kadar iyi bir mücadele ortaya koyarak rakibine gol izni vermedi.Karşılaşma karşılıklı atılan birer golle sona erdi.

Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için bir 90 dakika daha oynayacak olan Beşiktaş, 30 Ağustos’ta Vofadone Park’ta oynanacak rövanş maçı öncesi 1-1’lik skoru alarak avantaj yakaladı.

Şenol Güneş’ten mecburi rotasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettikleri LASK Linz maçında ilk 11’de yer verdiği Roco ile Oğuzhan Özyakup, Partizan maçında yedek kulübesinde yer aldı. Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ise sakatlıkları nedeniyle Belgrad’a getirilmedi. Partizan maçında bu 4 ismin yerine Gökhan Gönül, Vida, Quaresma, Necip Uysal ilk 11’de başladı.

Beşiktaş taraftarı yok

UEFA tarafından “yüksek riskli maç” ilan edilen karşılaşmaya konuk takım Beşiktaş’ın taraftarları alınmadı. Karara göre, İstanbul’daki rövanş maçına da Partizan taraftarları alınmayacak. Partizan taraftarlarının ise maça ilgisi yoğundu. Sırp taraftarlar, 32 bin kişi kapasiteli tarihi stadın büyük bölümünü doldurdu. Sadece kale arkası bölümlerde boşluklar gözlendi. Partizan Stadı’ndaki karşılaşmayı, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de takip etti.

Maçta ilginç isim benzerliği

Sırbistan ekibinin savunmasında iki ismin Nemanja Miletic olması kafaları karıştırdı. Aynı isim ve soyadı taşışan Miletic’lerden 16 Ocak 1991 doğumlu olan, 73 numaralı formasıyla savunmanın sağında forma giydi. 26 Temmuz 1991 doğumlu olan diğer Miletic ise 26 numaralı formasıyla savunmanın solunda görev yaptı.