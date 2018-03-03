Galatasaray'dan tarihi fark

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek bu sezon en farklı galibiyetini aldı.

Bu karşılaşma, Galatasaray tarihinin en farklı galibiyetlerinden biri oldu.

Galatasaray karşılaşmaya hızlı başladı...

Maçın 5. dakikasında Garry Rodrigues'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortayı Feghouli kafayla içeri çevirdi, topu önünde bulan Gomis fileleri havalandırdı. 1-0



Karşılaşmanın 16. dakikasında Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Nagatomo'nun sol kanattan Gomis'e yaptığı ortada ters bir kafa vuruşu yapan Özgür Yılmaz topu kendi ağlarına yolladı ve bu golle skor 2-0 oldu.

Sarı-kırmızılılar bu golden sadece 2 dakika sonra skoru 3-0 yaptı. Nagatomo'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu kontrol eden Bafetimbi Gomis, rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Konuk ekip 25. dakikada 4. golü de buldu. Belhanda'nın ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sofiane Feghouli, bekletmeden pasını altıpas üzerindeki Gomis'e gönderdi. Fransız golcünün gelişine çektiği şut Kardemir Karabükspor ağları ile buluştu. 4-0.

Galatasaray 32. dakikada 5. gole çok yaklaştı. Gomis orta sahanın sağ tarafından attığı uzun pasta Garry Rodrigues'i topla buluşturdu, kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.

Karabükspor, 33. dakikada Gomis ile skoru 5-0 yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fransız yıldız, topu sağ köşeden ağlara yolladı.

Sarı-kırmızılılar 40. dakikada farkı 6'ya çıkardı. Mariano'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte kafayı vuran Garry Rodrigues topu kaleci Çağlar'ın sağından filelerle buluşturdu. 6-0'lık skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Galatasaray 64. dakikada skoru 7-0 yaptı. Mariano'nun yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş'ün gelişine çektiği şut savunmadan da sekip Kardemir Karabükspor ağları ile buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 7-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Haftaya lider giren Galatasaray, bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti ve saat 16:00'da başlayan mücadelede Göztepe'yi 2-0 yenen ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'in üzerine çıkarak zirveye oturdu. Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

Gomis'in rekorlar gecesi

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Ferhat, Alexe (Karabük) / Eren, Denayer, Carrasso (Galatasaray)

KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho

YEDEKLER: Furkan, Rybka, Talha, Traore, Alican, Stahl, Ahmet, Hakan, Ergin, Yusuf

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

YEDEKLER: Eray, Hakan, Latovlevici, Koray, Linnes, Fernando, Tolga, Yasin, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim